В областном краеведческом музее прошла церемония гашения почтовых марок «125 лет Городецкому маяку»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялась торжественная церемония гашения почтовых марок «125 лет Городецкому маяку», выпущенных в серии «Маяки России».

Специально к памятной дате «Почта России» выпустила художественный штемпель первого дня с изображением Городецкого маяка. Эта почтовая марка продолжает серию «Маяки России». В ней уже 17 знаков почтовой оплаты, в их числе посвященные Цыпнаволокскому, Териберскому, Кильдинскому, Вайдагубскому и Святоносскому маякам, расположенным на берегах Баренцева и Белого морей.

Городецкий маяк находится на юго-востоке Мурманской области и относится к Терскому берегу. Маяк был построен в 1898 на вершине горы Сазонова к юго-востоку от мыса Малый Городецкий.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, церемония гашения – это торжественное мероприятие, которое проводится в день выпуска маркированной продукции в почтовое обращение по всей территории Российской Федерации. Уникальная процедура особенно интересна собирателям почтовой продукции, так как штемпель первого дня действует только один раз, впоследствии погашенные им марки и конверты могут иметь высокую коллекционную ценность. Помимо Мурманска, аналогичные торжественные спецгашения прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Фото: https://gov-murman.ru