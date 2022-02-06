В областном краеведческом музее сегодня откроется выставка памяти саамской поэтессы Ираиды Виноградовой

В Международный День саамов в Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу выставка «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой. К 85-летию со дня рождения». Выставка организована в рамках программы мероприятий по проведению в Российской Федерации Года культурного наследия народов России.

Экспонаты раскроют многогранность неутомимой и талантливой саамской женщины Ираиды Виноградовой – педагога, исследователя саамского языка, члена правления Ассоциации кольских саамов, кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Как сообщает региональное Министерство культуры, выставка подготовлена Мурманским областным краеведческим музеем совместно с филологом, специалистом в области саамской письменности и культуры, педагогом и первым президентом Ассоциации Кольских саамов Ниной Афанасьевой. Помощь в организации оказали Валентина Совкина, выступавшая художником-иллюстратором книг Ираиды Виноградовой; Ольга Перепелица – саамская писательница, общественный деятель; Тамара Попова – сотрудник музейно-выставочного зала Оленегорска «У Оленьей горы».

Экспозиция доступна для посещения с 11 часов 6 февраля.