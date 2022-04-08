В областном перинатальном центре заменят систему водоснабжения

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил процедуры определения подрядчика на ремонт системы внутреннего водоснабжения Мурманского областного перинатального центра.

Работы будут выполняться в здании центра в Мурманске, на улице Лобова, дом 8, в корпусах «А», «Б», «Г» и «В».

Торги проходили в виде двух электронных аукционов, победителем в обоих признана мурманская компания ООО «Скала». В одном аукционе на выполнение работ претендовало 8 (восемь) участников, во втором - 5 (пять). ООО «Скала» взяла на себя обязательства по надлежащему исполнению контрактов, предложив наименьшую стоимость выполнения работ.

На прошлой неделе с компанией заключён один договор на сумму 6,1 млн рублей.

Компания приступила к ремонту в корпусах «А», «Б», «Г». По условиям заключенного договора подрядчику необходимо осуществить ряд демонтажных работ, в том числе разобрать облицовку из гипсокартонных листов стен, перегородок и осуществить демонтаж подвесных потолков.

Также подрядчику необходимо проложить трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных и напорных полиэтиленовых труб разных диаметров, установить вентили, задвижки, затворы, клапаны на трубопроводах, фильтры, манометры с трёхкодовым краном и счетчики (водомеры). Кроме того, необходимо установить пожарные шкафы, осуществить изоляцию трубопроводов и отделочные работы.

Аналогичный ремонт системы внутреннего водоснабжения корпуса «В» Перинатального центра ООО «Скала» предложило исполнить за 6 млн рублей. Договор находится на стадии подписания.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, по условиям договоров выполнить работы и сдать объект в эксплуатацию необходимо до конца октября текущего года.