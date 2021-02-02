В областном вокальном конкурсе «Северная мозаика» приняли участие 670 талантливых юных северян

Областной вокальный конкурс-фестиваль «Северная мозаика» состоялся в центре «Лапландия». В нем приняли участие 670 юных воспитанников 50 вокальных коллективов региона. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой мероприятие проводилось дистанционно.

Свои таланты продемонстрировали ребята от 5 до 17 лет из Мурманска, Кировска, Апатитов, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, ЗАТО Александровск, Заозерск, Видяево и Североморск, а также из Печенгского, Ковдорского, Кандалакшского и Кольского районов.

Выступления соло, в малой форме и в форме ансамбля участники представили в восьми номинациях: эстрадный вокал, народный вокал, патриотическая песня, авторская песня, мировые хиты, джазовый вокал, «Край родной», «Песни из мультфильмов и кинофильмов».

Лауреатами первой степени стали 30 участников, а обладателями гран-при – два ансамбля и пять соло-исполнителей.

В номинации «Эстрадный вокал» (ансамбль, 7-9 лет) обладателем гран-при стал образцовый детский коллектив Мурманской области «Вокальный ансамбль «Фантазия» Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» с работой «Время выбирает нас» (руководитель – Ольга Воронович).

В номинации «Народный вокал» (ансамбль, 13-15 лет) обладателем гран-при стал Образцовый детский коллектив Мурманской области «Народный вокально-хореографический ансамбль «Родничок», Дома детского творчества им. Саши Ковалева ЗАТО г. Североморск с работой «Деревня» (руководитель – Елена Клочко, концертмейстер – Александр Григорьев).

В номинации «Эстрадный вокал» (соло, 10-12 лет) обладателем главной награды конкурса стал Сергей Покрамович, участник образцового детского коллектива Мурманской области «Вокальная студия «Акцент», Центра детского творчества Ковдорского района с конкурсным номером «Мама» (руководитель – Светлана Воробьёва, концертмейстер – Александр Алмакаев), а в возрастной группе 13-15 лет гран-при получила Эмилия Ткаченко, солистка вокального ансамбля «Фантазия» центра «Лапландия» с конкурсной работой «Крылья» (руководитель – Ольга Воронович).

В номинации «Авторская песня» (соло, 7-9 лет) лучшей была признана работа «Экваториальная школа» обучающейся вокального ансамбля «Фантазия» центра «Лапландия» Евы Чаловой (руководитель – Ольга Воронович).

В номинации «Песни из мультфильмов и кинофильмов» (соло, 7-9 лет) гран-при завоевала Лилия Требуховская с конкурсным номером «Леди Совершенство» – солистка вокального ансамбля «Фантазия» центра «Лапландия» (руководитель – Ольга Воронович). Среди ребят 10-12 лет в этой же номинации гран-при получила Ульяна Коляда с работой «Смешная девчонка», Детской школы искусств №4 г. Мурманска (руководитель – Надежда Степанова).

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, члены жюри отметили высокий уровень техники и исполнительского мастерства, артистизма, сценической культуры и сценографии конкурсантов.

В программе фестиваля прошла квиз-игра «Вокальная Мозаика», в которой приняли участие коллективы из Гаджиево, Мурманска, Ковдора и посёлка Сафоново. Победителем квиза стала команда «Акцент» из Ковдора.

Для руководителей творческих коллективов и вокалистов прошли разнообразные мастер-классы, подготовленные специалистами по вокалу. Особый интерес вызвали лекции от преподавателей Международной Академии Музыки Елены Образцовой.