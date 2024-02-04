В областной библиотеке для слепых начал работу клуб обучения чтения по Брайлю

Открытие клуба приурочено к празднованию 215-летия со дня рождения тифлопедагога и создателя системы рельефно-точечного шрифта для слепых Луи Брайля. Рельефно-точечный тактильный шрифт Брайля был и остается важным средством коммуникации для людей с нарушениями зрения, особенно для людей с тяжелыми нарушениями зрения и слуха. Его знание существенно расширяет возможности незрячих людей, позволяя им, например, получить образование, изучить нотную грамоту и иностранные языки.

На регулярных встречах в библиотеке в течение года участники клуба будут читать отрывки из художественных произведений и эссе, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля, обмениваться впечатлениями, выполнять письменные задания и разбирать трудности в грамматике вместе с незрячим наставником, а в сложных случаях библиотека привлечет тифлопедагогов.

Открытие клуба брайлистов в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих неслучайно: библиотека помогает людям с нарушениями зрения найти круг общения, разнообразно и содержательно проводить досуг, учиться и повышать профессиональный уровень.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в настоящее время, в библиотечном фонде более 4,5 тысячи экземпляров книг и журналов с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Книги выдаются не только в библиотеке: сотрудники отправляют литературу в область в библиотечные пункты и по месту жительства незрячих и слабовидящих северян, а также привозят на дом мурманчанам, которые не могут посещать библиотеку самостоятельно.

На базе Центра издательских и медиатехнологий библиотека издает в специальных форматах для незрячих и слабовидящих редкие книги о крае и произведения мурманских авторов. Так, в помощь начинающим брайлистам Центр издательских и медиатехнологий библиотеки издаст книгу с рельефно-точечным шрифтом Брайля и увеличенным интервалом между строками.

Фото: https://gov-murman.ru