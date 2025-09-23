В областной бюджет текущего года планируется внести изменения

Проект закона, вносящий изменения в закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», был 22 сентября в центре внимания участников заседания комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко.

Законопроект разработан, прежде всего, в связи с необходимостью обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025/2026 годов. На эти цели предоставлена федеральная поддержка в виде субсидии. В проекте предусмотрена региональная доля финансирования расходов, связанных с ростом стоимости мазута. Также дополнительные средства будут направлены на льготное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении. На предоставление единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан из числа военнослужащих, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей, а также участников СВО предусмотрено 150 миллионов рублей.

Комитет рекомендовал принять проект закона в первом чтении.

В преддверии заседания Мурманской областной Думы состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Парламентарии обсудили изменения в региональный закон «Об образовании в Мурманской области».

Законопроектом предлагается наделить правительство области правом принятия решения о предоставлении государственной поддержки дополнительного образования взрослых по программам спортивной подготовки в государственных образовательных организациях региона, а органам местного самоуправления дать аналогичные полномочия для организации спортивных занятий в муниципальных образовательных организациях.

- Данная работа в Мурманской области уже ведётся, поддержка предоставляется, - отметил Алексей Гиляров. – Изменения в закон закрепляют соответствующие полномочия за органами государственной и муниципальной власти, что будет способствовать достижению целей региональной государственной программы «Физическая культура и спорт», повышению качества подготовки по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки.

Комитет рекомендовал областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33108/