В областной детско-юношеской библиотеке имени В. П. Махаевой прошли памятные мероприятия, посвященные поэту Николаю Рубцову

В начале этой недели в областной детско-юношеской библиотеке имени В. П. Махаевой состоялся литературный праздник, приуроченный к традиционным Рубцовским чтениям.

Имя Николая Рубцова хорошо известно не только в России, но и за рубежом. Его поэзия звучит на разных языках мира и понятна людям разных культур. В течение января, который традиционно считают «рубцовским» месяцем в России – во многих регионах состоялись мероприятия, посвященные поэту. Кольское Заполярье не стало исключением, ведь шесть лет своей жизни Николай Рубцов провёл в Мурманской области.

В этом году череду мероприятий, посвящённых памяти поэта, открыли VII областные Рубцовские чтения на базе Межпоселенческой библиотеки Кольского района. Участники обсудили неизвестные страницы из жизни Рубцова в Заполярье, вспомнили историю проведения в Мурманской области Славянских ходов, один из которых был посвящен 70-летию со дня рождения поэта. Большим подарком к VII областным Рубцовским чтениям стала новая книга известного рубцововеда Леонида Вересова «Прощание с Поэтом Николаем Рубцовым, или Путь в бессмертие», которую презентовали в библиотеке.

А традиционные Рубцовские чтения в этом году прошли в форме литературного праздника в мультимедийном зале областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой. Вспомнить яркий талант Рубцова и прочитать его стихи собрались председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов, поэт, прозаик, литературный критик Дмитрий Коржов, поэт Георгий Корницов, а также библиотекари, учителя и читатели.

По традиции к памятному бюсту Николая Рубцова на Аллее писателей возле центрального входа библиотеки были возложены цветы.

Как сообщает региональное Министерство культуры, памятные мероприятия в областной детско-юношеской библиотеке были организованы с соблюдением мер противоэпидемической безопасности: проводилась термометрия участников, рассадка была организована соблюдением дистанции и масочного режима. В помещениях библиотеки установлены рециркуляторы и проводится регулярная санитарная обработка поверхностей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437241/#&gid=1&pid=1