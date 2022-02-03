В областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой открывается выставка «100 саамских портретов. Избранное»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой начала работу выставка норвежского фотографа Торгрима Халвари «100 саамских портретов. Избранное». Экспозиция приурочена к Международному дню саамов, который отмечается 6 февраля.

Торгрим Халвари – известный норвежский фотограф-портретист, художник, член Саамского союза художников. Много лет работает журналистом в разных СМИ. «100 саамских портретов» – большой документальный фотопроект, посвященный 105-летнему юбилею первого собрания саамов 6 февраля 1917 года в Тронхейме (Норвегия).

«Посредством этого проекта я хочу донести до зрителя, что саамская культура – это нечто гораздо большее, чем северные олени и национальный костюм», – отметил автор выставки.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект показывает, насколько богаты и разнообразны саамская культура и идентичность, призывает к дискуссии о том, что представляет собой саамская идентичность сегодня. Чтобы создать «100 саамских портретов», автор выставки путешествовал по Норвегии, Швеции, Финляндии и России, фотографируя саамов, проживающих в этих странах.

Выставка предоставлена Генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске и будет доступна для посещения с 3 до 28 февраля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438557/#&gid=1&pid=1