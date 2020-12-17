В Областной детско-юношеской библиотеке подели итоги XII регионального конкурса чтецов «Мы стихи про пап читаем»

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой подвела итоги традиционного регионального конкурса чтецов «Мы стихи про пап читаем». Видеоработы прислали более 2600 участников. На онлайн-сцене встретились чтецы из Мурманска, Мурманской области и Санкт-Петербурга.

Члены жюри отметили артистичность и непосредственность участников. Маленькие артисты удивили своими серьезными работами и проникновенным чтением лирических отрывков.

Гран-при в возрастной категории до трех лет получила Мария Котова из города Полярные Зори. В категории от 4 до 5 лет победительницей признана мурманчанка Злата Герасимова. В категории 6-7 лет определены три победителя: Семён Боровский из Снежногорска, Ясмина Ибрагимова и Олеся Спичкина из Мурманска. В возрастной категории 8-10 лет победителей пятеро. Это мурманчанки Анжелика Алексеева и Алиса Протасевич, Денис Компаниец и Елизавета Стебунова из Мурмашей, Арина Струфелева, МБОУ Гимназия №1, г. Полярные Зори.

Как сообщает региональное Министерство культуры, список дипломантов XII областного конкурса чтецов «Мы стихи про пап читаем» опубликован на сайте библиотеки в разделе «Акции, конкурсы, марафоны».