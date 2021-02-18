В областной детско-юношеской библиотеке прошли традиционные краеведческие премьеры

В мультимедийном зале областной детско-юношеской библиотеки прошли традиционные краеведческие премьеры: с тематической литературой, которая поступила в учреждение 2020 году, познакомили сотрудников школьных библиотек и читателей.

Среди новинок – книги об Арктике, о жизни и творчестве Николая Рубцова, детская литература, посвященная северу и Кольскому краю.

Гостями мероприятия стали писатели Михаил Кадашников, Татьяна Березюк, Надежда Большакова и директор издательского дома «Дроздов-на-Мурмане» Олег Дроздов.