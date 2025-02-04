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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.25 17:30

В областной детско-юношеской библиотеке стартовал патриотический проект «Солдаты, не ждущие наград», посвящённый 80-летию Победы и Году защитника Отечества

Проект рассказывает о 68 тысячах собак, которые наравне с людьми участвовали в Великой Отечественной войне: они вывозили раненых, искали мины, сопровождали разведчиков и доставляли грузы.

Проект рассказывает о 68 тысячах собак, которые наравне с людьми участвовали в Великой Отечественной войне: они вывозили раненых, искали мины, сопровождали разведчиков и доставляли грузы. Цель проекта — познакомить юных северян с героизмом военных лет, сохранить память о животных-героях и их роли в Победе, вовлечь родителей в патриотическое воспитание детей и научить детей доброте и состраданию.

На открытии выставки «Собаки на войне. Карельский фронт» гостям показали уникальные материалы из фонда областного краеведческого музея — от фотографий санитарных упряжек до истории пса Севера, который служил вместе с Героем СССР Василием Кисляковым.

Также для посетителей провели тематическое мероприятие «Они сражались, как солдаты», где авторы проекта рассказали о животных-героях. А показ клипа «Собакам СВО посвящается» стал эмоциональным напоминанием о связи прошлого и настоящего. В рамках мероприятия региональное отделение Банка России передало 17 мешков корма для служебных собак, которые помогают военным в зоне специальной военной операции. Волонтёры клуба «Романов на Мурмане» и воспитанники центра «Ровесник» провели мастер-класс с четвероногими питомцами, где продемонстрировали их умения выполнять команды.

Как отмечает региональное Министерство культуры, проект реализуется совместно с клубом кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане», кинологическими службами Управления МВД России по Мурманской области, Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области, Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району при участии московского Музея собаки. До конца года запланированы экскурсии, конкурсы рисунков и встречи с ветеранами кинологических служб. Подробнее о проекте можно узнать на сайте областной детско-юношеской библиотеки.

 

Фото и видео: https://vk.com/video-20551510_456239215

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