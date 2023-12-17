В областной Думе чествовали участников проекта «Маскировка Мурманск для СВОих»

- Взаимовыручка, неравнодушие, активная жизненная позиция всегда были свойственны жителям Заполярья, - подчеркнул председатель областной Думы Сергей Дубовой. - Поэтому неудивительно, что проект «Маскировка Мурманск для СВОих» очень быстро набрал популярность, стал массовым, - подчеркнул он. – То, что делают наши волонтеры и те организации, которые помогают проекту, предоставляя основы для сетей, стойки для плетения, помещения, где работают добровольцы, - бесценно. По сути, уважаемые земляки, вы все это время находитесь на передовой, ежедневно протягивая руку помощи нашим бойцам. Огромное вам за это спасибо!

За время реализации проекта в его мероприятиях приняли участие более 150 добровольцев и более 10 инициативных групп, силами которых изготовлено и отправлено в составе гуманитарных конвоев «Север помогает» 400 маскировочных изделий различных расцветок и схем плетения.

- Изначально проект был организован для студентов Мурманского арктического университета, но очень быстро шагнул пределы университетской среды, и сейчас организовано одиннадцать точек плетения в четырех муниципальных образованиях и в двух военных гарнизонах, - рассказала координатор проекта, председатель комитета по здравоохранению регионального парламента Лена Лукичева. – В плетении маскировочных сетей ежедневно принимают участие студенты, жены военнослужащих, в том числе, те, чьи мужья сейчас находятся в зоне проведения СВО, пенсионеры. Помогают все – от мала до велика.

Тепло поблагодарил волонтёров за проделанную работу и сокоординатор проекта, депутат областной Думы Герман Иванов, отметив высокую оценку участниками СВО сделанных северянами сетей.

В завершение мероприятия самым активным участникам проекта вручили Благодарственные письма командующего Северным флотом и Мурманской областной Думы, а также Почётные грамоты регионального парламента.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29145/