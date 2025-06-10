В областной Думе наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса школьных музеев «Знать, чтобы помнить»

Торжественная церемония прошла в Большом зале заседаний. В ней приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы Михаил Белошеев, Герман Иванов и Любовь Черепанова, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, члены оргкомитета конкурса, педагоги и родители.

Обращаясь к учащимся и их наставникам, Сергей Дубовой отметил, что количество участников конкурса за последний год выросло в разы:

— Наш регион участвует в конкурсе школьных музеев восьмой раз. Приятно удивлен, что подрастающее поколение северян проявляет к истории родного края и страны все больший интерес, а школьные музеи становятся важной составляющей исторического просвещения. Итоги регионального этапа ещё раз подтвердили значимость вовлечения школьников в музейную и исследовательскую деятельность, работу с архивными документами и первоисточниками, сохранения исторической памяти.

Спикер поблагодарил ребят за любознательность и терпение, проявленные при подготовке конкурсных работ, преподавателей – за поддержку воспитанников, пожелал дальнейших творческих успехов и новых побед. Вместе с Дианой Кузнецовой парламентарий вручил заслуженные награды.

Дипломом за первое место в номинации «Лучший городской музей» награждены Родион Квач и педагог Дома детского творчества №1 Печенгского округа Дмитрий Квач.

Диплом за первое место в номинации «Авторский видеоролик» вручён Ирине Давыденко и педагогу-библиотекарю, руководителю музея гимназии №9 Мурманска Ильзиме Сидор.

Дипломом за первое место в номинации «Лучший сельский музей» отмечены активист историко-краеведческого музея «Память» Егор Нечаев и директор школы №1 Видяево Клавдия Оспанова.

Дипломом за первое место в номинации «Авторский видеоролик» награждены Арина Рыбка и педагог-организатор школы №10 им. Дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова Мончегорска Ольга Рыбка.

Конкурс школьных музеев проводится при содействии Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Его цели – сохранение исторической памяти о каждом участнике войны, формирование у молодёжи патриотических чувств на примерах героических подвигов своих предков.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32717/