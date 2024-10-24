В областной Думе обсудили концепцию законопроекта о дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям работников государственных областных организаций

В региональном парламенте прошел круглый стол комитета областной Думы по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь. В заседании приняли участие депутаты регионального парламента, руководители бюджетных учреждений социальной сферы, представители органов исполнительной власти и профсоюзных организаций.

В центре внимания – предложение об установлении размера дополнительных государственных гарантий для работников бюджетной сферы.

– Предусмотренные ранее выплаты не отменяются, а устанавливаются фиксированные суммы, что позволит уменьшить разрыв между работниками в разных учреждениях одной сферы. Сотрудники на одной должности будут получать одинаковые размеры выплат, – пояснил Станислав Гонтарь. – Это даст возможность специалистам бюджетных сфер быть уверенным в уровне своего дохода вне зависимости от места работы.

По мнению депутата областной Думы Евгения Тарбаева, прозрачность выплат работникам благоприятно повлияет на привлечение новых квалифицированных специалистов, повысит доверие к системе оплаты труда.

Представители профсоюзных организаций региона поддержали инициативу и выразили мнение, что таким образом будет установлена социальная справедливость. Также они предложили тиражировать такое законодательное решение на муниципальный уровень.

Законопроект будет рассмотрен на очередном заседании профильного комитета, а затем вынесен на заседание Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/dfe/etvmsr736e1nbpj61gr3s0427trcs716.jpg