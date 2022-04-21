В областной Думе обсудили предложения в федеральный закон о молодёжной политике

В Мурманской областной Думе в рабочем совещании, которое вела председатель комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Лариса Круглова, приняли участие депутаты областной Думы, представители регионального комитета по молодёжной политике, студенческой молодёжи.

- Принятый закон о молодёжной политике можно назвать рамочным. Сейчас депутаты Госдумы вышли с инициативой внести в него изменения. Уже поступило около 480 предложений от субъектов РФ, которые можно было оставить на онлайн-платформе - напомнила Лариса Круглова. - Уверена, часть из них войдёт в закон.

Развитие деятельности по поддержке молодых семей, уточнение понятий закона, подготовка специалистов по молодежной политике, более четкая профориентация и ряд других предложений высказали представители молодёжи Мурманской области. Каждое из них подробно и всесторонне обсудили участники совещания в региональном парламенте.

Отмечалось, что необходимо усилить внимание к молодёжной политике, сделать эту работу более системной, открытой и понятной.

По мнению зампредседателя Думы Евгения Никоры, важно, чтобы молодёжь оставалась в нашем северном регионе, соответственно, в законе должны быть нормы, отражающие интересы всех групп молодого поколения.

Высказанные в ходе обсуждения предложения планируется направить в парламент страны для дальнейшего рассмотрения.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23692/