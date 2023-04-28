В областной Думе обсудили проект изменений в федеральное законодательство об ответственном обращении с животными

На площадке регионального парламента состоялось рабочее совещание по вопросу внесения изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части обращения с животными без владельцев). В обсуждении приняли участие представители общественности, исполнительных и законодательных органов власти, надзорных и правоохранительных ведомств. Вели совещание председатель комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Андрей Иванов, вице-спикер регионального парламента Евгений Никора и руководитель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

Тема вызвала оживленную дискуссию. Законопроект предлагает наделить глав субъектов правом на принятие решения об установлении особенностей регулирования отношений в сфере обращения с животными без владельцев, а органы законодательной власти регионов – правом на определение порядка обращения с бездомными животными с учётом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики территорий.

Мнение о законопроекте выразили депутаты, представители общественных организаций, надзорных органов.

Отмечалось, что в целом нормативно-правовая база Мурманской области в сфере обращения с животными, в том числе с животными без владельцев, в настоящее время сбалансирована. По вопросу принятия проекта федерального закона участники дискуссии обсудили прозвучавшие точки зрения, заострив внимание, что предлагаемые нормы являются правом, а не обязанностью субъектов, и направлены на обеспечение безопасности и защиту законных интересов граждан.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27697/