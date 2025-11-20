В областной Думе прошёл День открытых дверей для учащихся из Североморска и Никеля

Юных северян из Североморского кадетского корпуса и средних школ №3 и №20 посёлка Никель Печенгского района тепло приветствовал депутат регионального парламента Юрий Шадрин.

Во встрече также приняли участие руководитель аппарата областной Думы Светлана Виденеева, председатель Совета депутатов Печенгского муниципального округа Любовь Черепанова, участник специальной военной операции и федеральной программы «Время героев» Роман Олешкин, участник специальной военной операции и региональной программы «Герои Севера» Александр Козлов.

Юрий Шадрин рассказал детям об истории и сегодняшнем дне законодательного органа власти Мурманской области, о представленных в нем политических партиях, работе депутатов, о деятельности регионального молодёжного парламента.

- Такие встречи у нас проходят достаточно часто, - отметил парламентарий. – Их главная задача – пробудить у учащихся интерес к общественной жизни региона, показать, какую работу ведут депутаты, как разрабатываются и принимаются законы.

Особенно трогательной частью встречи стало общение детей с участниками специальной военной операции. Роман Олешкин и Александр Козлов рассказали юным северянам о подвиге защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны, а затем ответили на вопросы, которые в том числе касались боевых действий в наши дни. Например, о том, чем питаются наши бойцы на СВО и какие эмоции испытывают, когда получают письма из дома.

Также в рамках мероприятия юные гости приняли участие в мини-викторине, посвящённой истории Мурманской областной Думы, по итогам которой самые активные получили памятные подарки.

Завершилась встреча экскурсией по региональному парламенту и совместным фотографированием.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/a31/5soy332vf50x7gt1inp51ytbwx4dsfmy.JPG