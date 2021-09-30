В областной Думе прошёл квест «Координаты власти 18+»

Пятый раз в нашем заполярном регионе под эгидой уполномоченного по правам человека в Мурманской области реализуется социально-просветительский проект «Конституция и молодёжь», одним из мероприятий которого является квест. В нем принимает участие студенческая молодёжь. Ребята не только знакомятся с деятельностью органов власти региона, но и развивают свою правовую грамотность.

В зале заседаний Мурманской областной Думе с участниками мероприятия встретился Владимир Мищенко. Первый вице-спикер Думы подробно рассказал об основных направлениях деятельности и организации работы регионального парламента, специфике процесса законотворчества, ответил на вопросы молодых северян.

- Это замечательное мероприятие, которое позволяет познакомить нашу молодёжь с органами власти Мурманской области, правами и обязанностями граждан, с Конституцией Российской Федерации, - считает Владимир Мищенко. - Мы сегодня хотим видеть молодых людей активными членами общества, подготовленными к самостоятельной жизни, юридически грамотными. Проект напрямую способствует решению этой важной задачи.

Руководитель проекта Валерия Ваганова отметила, что мероприятие получает положительную оценку и самих студентов, которые считают его полезным и интересным. Год от года квесты и правовые игры становятся более сложными, интересными и увлекательными, а главное – ребята с удовольствием впитывают полученную информацию.