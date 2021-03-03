В областной Думе прошёл торжественный приём женщин-руководителей органов местного самоуправления

В традиционном мероприятии в преддверии Международного женского дня приняли участие депутаты Мурманской областной Думы, глава КСП Мурманской области Елена Кашапова, руководители органов местного самоуправления.

Председатель областной Думы Сергей Дубовой тепло поздравил женщин-руководителей органов местного самоуправления и высказал им слова искренней благодарности за труд, достойный огромного уважения:

- Мы знаем, насколько сложно работать в сфере муниципального управления. Вам приходится отвечать буквально за всё. Одновременно решать множество непростых вопросов и практически жить на работе. Для этого требуется твёрдость характера, огромное терпение и мудрость. Уверен, вы обладаете всеми этими качествами. За вашей внешней хрупкостью и мягкостью скрывается огромная внутренняя сила. Она помогает вам честно, достойно, с полной самоотдачей делать свою работу, оставаясь при этом матерью, женой, хозяйкой.

Глава регионального парламента пожелал всем присутствующим представительницам прекрасного пола счастья, здоровья, новых достижений в службе и вручил награды областной Думы ряду руководителей ОМСУ.

В этот день в адрес северянок, работающих как в сфере муниципального управления, так и в областном парламенте звучало много теплых слов и пожеланий. Депутаты областной Думы отмечали, что руководителям местных органов власти приходится решать нелегкие ответственные задачи, которые касаются жизнедеятельности городов и поселков, а значит, качества жизни людей. Вместе с тем, очевидно, что муниципалитеты нашего региона преображаются, становятся удобнее для жизни, строятся новые спортивные объекты, ремонтируются дороги, школы. Кроме того, качество работы местной власти является для людей отправной точкой при формировании отношения к власти вообще.