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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.20 16:00

В областной Думе прошли региональные Рождественские парламентские встречи

Они проводились в рамках регионального этапа XXIX Международных Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». В мероприятии приняли участие депутаты областной Думы и представители Мурманской митрополии.

- Становится доброй традицией завершать год доверительным разговором о важности духовно-нравственных ценностей в нашей жизни, - подчеркнула, открывая мероприятие заместитель председателя Думы Наталия Ведищева. - Пятый раз в стенах Мурманской областной Думы проходят Рождественские парламентские встречи, посвященные обсуждению серьезных вопросов.

В своём приветствии глава регионального парламента Сергей Дубовой заострил внимание на важности темы исторической памяти народа:

- Она напрямую связана с развитием государства, с духовностью, любовью к своей Родине. Ведь не секрет, что патриотизм начинается со стремления узнать свое прошлое, историю. Это качество не передается по наследству, оно формируется с малых лет вместе с развитием нравственно зрелой личности.

Выступление Митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана было посвящено значению северного края в истории страны. В частности, шла речь о непосредственной роли Александра Невского и его деяниях, которые определили судьбу земель Великой Лапландии и дальнейшее освоение Кольского Севера. Этим событиям посвящена и книга, написанная епископом Митрофаном.

- Это часть истории нашего Отечества, традиций, в соблюдении которых заключается сила народа. Это важно, прежде всего, для нашей молодежи, нашего будущего, - подчеркнул Владыка.

Присутствующие обменялись мнениями по вопросам сохранения традиций, патриотического воспитания, изучения истории.

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