В областной Думе прошли шестые Рождественские парламентские встречи

Мероприятие проводилось 17 декабря в рамках регионального этапа XXX Международных Рождественских образовательных чтений на тему «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». В нём приняли участие депутаты областной Думы и представители Мурманской митрополии.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой в своём приветствии отметил, что уже в самой теме встречи слышится определенное многозвучие смыслов, есть предчувствие хорошей динамичной дискуссии:

– Из уроков истории мы знаем, насколько неоднозначной была личность Петра, до сих пор не стихают споры о значении его реформ для нашей страны, - подчеркнул спикер. - У церкви и государства есть общие точки взаимодействия – институт семьи, миротворчество, благотворительность и милосердие, нравственное воспитание. К слову, в условиях пандемии всё чаще мы видим примеры доброты и милосердия в современном обществе. Добровольческое движение привлекает все больше людей самых разных возрастов и профессий.

По мнению вице-спикера Евгения Никоры, проведение региональных рождественских парламентских встреч в шестой раз знак того, что диалог, взаимодействие институтов власти и Русской Православной церкви возможен, необходим и является неотъемлемой частью развития нашего общества:

– Мы, действуя вместе, должны противостоять негативным социокультурным вызовам современности, заботиться об упрочении духовных и нравственных ценностей, лежащих в основе российской государственности, таких как традиционная семья, созидательный труд, служение Отечеству, взаимопомощь и справедливость.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан заострил внимание на уроках истории, которые должны привести к установлению гармоничных взаимоотношений церкви и государства:

– Мы не зря собираемся уже шестой раз, это доказали предыдущие встречи, которые прошли очень продуктивно. В этом году церковь вынесла на обсуждение юбилей первого императора в истории России Петра Первого. Церковь имеет свое суждение на его счет, потому что многое, что произошло после, закончилось 1917 годом – катастрофой, разорением Церкви, многочисленными жертвами, было заложено во времена Петра. Мы говорим о том, как необходимо в новых обстоятельствах возрождения России, ее подлинной традиционной духовности, установить необходимый консенсус властей духовных и государственных.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22550/