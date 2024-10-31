В областной Думе состоялась рабочая встреча главы регионального парламента Сергея Дубового с сенатором РФ Татьяной Сахаровой

В ходе встречи обсуждались наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионального парламента и Совета Федерации в новом политическом сезоне.

Сергей Дубовой подчеркнул, что бюджет постоянно остаётся в центре внимания парламентариев как на областном, так и на федеральном уровнях:

— Проект федерального бюджета принят Госдумой в первом чтении. Несмотря на новые вызовы и задачи, для государства остаётся в приоритете социальная поддержка граждан и семей с детьми. К внесению готовится и проект бюджета Мурманской области, который уже прошёл «нулевое чтение». Для нас безусловный приоритет - выполнение всех социальных обязательств. Бюджет останется социально ориентированным. Также будет продолжена реализация плана «На Севере – жить», мастер-планов развития опорных городов Арктики, программа реновации ЗАТО. Мурманская область будет развиваться.

В свою очередь заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор РФ от Мурманской областной Думы Татьяна Сахарова проинформировала о текущей работе, связанной с регулированием системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

— По инициативе нашего комитета создан федеральный межведомственный штаб, который еженедельно проводится, в том числе, с участием парламентариев, представителей субъектов РФ. Штабы запущены в регионах, включая Мурманскую область, - отметила она.

Татьяна Сахарова сообщила, что в Госдуму внесён законопроект, который вводит трёхлетний мораторий на штрафные санкции за превышение допустимой массы или нагрузки на ось для мусоровозов. По её словам, сейчас штрафы за такое нарушение составляют 250–400 тысяч рублей за каждое транспортное средство, что может повлечь за собой риск приостановки деятельности регоператоров. Прорабатываются дополнительные законодательные корректировки, которые будут направлены на решение актуальных проблем сферы.

Также на встрече обсуждались вопросы, связанные с обеспечением участников СВО протезами и протезно-ортопедическими изделиями, реализацией постановления по итогам Дней Мурманской области в Совете Федерации, развитием экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, расширением международного парламентского сотрудничества.

Татьяна Сахарова выразила готовность и далее поддерживать региональные инициативы, направленные на развитие Мурманской области и повышение качества жизни северян, особо отметив активность депутатского корпуса в выработке предложений по совершенствованию законодательства.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31060/