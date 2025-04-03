В областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие сотрудники учреждений культуры региона

Со словами поздравлений к ним обратились губернатор Андрей Чибис, глава регионального парламента Сергей Дубовой, сенатор Елена Дягилева, министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

В своём выступлении Сергей Дубовой отметил, что в этом зале сегодня собрались люди творческие, талантливые, увлеченные, способные вести за собой и открывать мир прекрасного:

— В непростые времена мы начинаем по-новому оценивать значимость культуры, ее способность поддержать, укрепить и объединить людей. Именно вы – сотрудники домов культуры, библиотек и музеев, театральные деятели, художники, писатели и музыканты выполняете эту важнейшую миссию. Вы делаете нашу жизнь светлее, ярче и насыщенней. Вы стоите на страже духовных традиций страны, помогаете сохранить ее культурное наследие. Культурная жизнь Кольского Заполярья насыщена и разнообразна, она отвечает запросам и интересам всех категорий северян.

Спикер поблагодарил присутствующих в зале за труд, энергию созидания, постоянный творческий поиск, умение дарить радость, вручил награды Мурманской областной Думы.

Почётной грамотой регионального парламента награждены директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина и звукорежиссёр отдела музыкально-технического обеспечения Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Алексей Давыдов.

Благодарственным письмом Мурманской областной Думы – ведущий методист и специалист по экспозиционно-выставочной деятельности областного краеведческого музея Сергей Мягконосов и Светлана Ульянова, секретарь и преподаватель детской музыкальной школы №3 Печенгского муниципального округа Марина Втюрина и Наталья Демченко.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32228/