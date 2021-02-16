В областной «Кировке» прошёл традиционный военно-патриотический конкурс «Кадетские игры»

В преддверии Дня кадетского образования в России в Мурманском областном дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся традиционный региональный военно-патриотический конкурс «Кадетские игры».

В этом году мероприятие, организованное областной «Кировкой» при поддержке Регионального отделения ДОСААФ России, впервые прошло в дистанционном формате. В «Кадетских играх» приняли участие девять команд из Мурманска, Североморска, Апатитов, Гаджиева и Полярного.

Первым состязанием под названием «На Севере – служить!» стала «битва» видеороликов-визиток. Второй этап конкурса – интеллектуальная командная онлайн-игра «НаукаКвиз», посвящённая Году науки и технологий в России.

Как сообщает региональное Министерство культуры, по итогам мероприятия специальный диплом Главного управления МЧС России по Мурманской области получила команда «220 вольт» школы №276 города Гаджиево. Третье место конкурсное жюри присудило команде «Патриот» школы №56 города Мурманска. Второй стала команда «Полярные нахимовцы» Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны РФ. Победителем конкурса «Кадетские игры» в 2021 году признана команда «Североморские кадеты» Североморского кадетского корпуса.