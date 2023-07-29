В областной «Научке» представят первый поэтический альманах заполярного литературного объединения «Пристань посторонних»

Заполярное литературное объединение «Пристань посторонних» презентует первый поэтический альманах. Выход сборника «Не трогай» приурочен к юбилею объединения, в нём собраны стихи авторов-участников объединения с 2013 года – на страницах альманаха представлено творчество восемнадцати поэтов, которые в разные времена участвовали в работе «Пристани посторонних».

Как сообщает региональное Министерство культуры, презентация альманаха пройдёт 30 июля в 18.00 в зале-квартирнике на 4-ом этаже Мурманской областной научной библиотеки, вход свободный.

Свои произведения представят молодые заполярные литераторы Григорий Шокин, Павел Сурнов, Анастасия Сорокина, Jo Har Key и другие. В качестве ведущего выступит руководитель объединения, лауреат литературной премии Баёва-Подстаницкого Павел Быченков.

Напомним, что литературная премия губернатора Мурманской области была учреждена в 1993 году в честь поэтов Константина Баёва и Александра Подстаницкого. Она является высшей литературной наградой молодым авторам региона за лучшую первую книгу или рукопись. Ходатайства для выдвижения кандидатур и анкеты на соискание премии в этом году принимаются до 30 сентября, подробности о мере поддержки можно найти на сайте регионального Министерства культуры.

Фото: https://gov-murman.ru