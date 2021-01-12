В областной «Научке» пройдёт презентация мультсериала по книге Николая Колычева

13 января в Мурманской областной универсальной научной библиотеке пройдет встреча Арктического литературного десанта «Арктикой Россия прирастать будет». В рамках встречи пройдёт презентация проекта по созданию нового анимационного и литературного героя «Я жду Нюфоцея Бэч».

Мультсериал основан на произведении мурманского поэта и прозаика Николая Колычева «Нюфоцей Бэч», оригинальная идея анимационного проекта принадлежит Александру Хмелю. Сюжет построен на истории мальчика Вити, который любил «Растишки» и собирал слова из магнитных букв на холодильнике. Однажды из букв собралась непонятная фраза «Я жду Нюфоцей Бэч», потом волшебным образом появился забавный персонаж – философ и озорник, друг и наставник мурманского мальчика Вити. Визуальный образ этого волшебного человечка для книги придумала мурманская художница Людмила Корепина.

В рамках презентации с 16.00 до 19.00 пройдут творческие встречи с представителями Арктического десанта: писателями Еленой Усачёвой, Алексеем Полубота и Виктором Кирюшиным, а также режиссером анимационного кино Владимиром Торопчиным и рок-музыкантом Станиславом Бартеневым.

Посмотреть мастер-классы можно на Youtube-канале Мурманской областной научной библиотеки.