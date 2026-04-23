В областной научной библиотеке открылась фотовыставка, посвящённая акции «Диктант Победы»

В церемонии открытия приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутат областной Думы Михаил Белошеев, участники региональной программы «Герои Севера», студенты Мурманского индустриального колледжа, представители ветеранских организаций.

Приветствуя присутствующих, Сергей Дубовой отметил, что просветительская акция «Диктант Победы», проводимая с 2019 года, превратилась в одно из самых масштабных международных событий, объединив людей по всему миру:

— Эта выставка демонстрирует путь развития акции, набравшей популярность в короткие сроки. Для меня лично диктант Победы, который пишу ежегодно, возможность проверить свои знания и узнать что-то новое о событиях Великой Отечественной войны.

Михаил Белошеев подчеркнул, что ежегодная подготовка к написанию диктанта Победы, в которой также участвуют депутаты областной Думы, носит системный характер:

— В этом году по просьбе представителей ветеранских организаций был организован лекторий, который посетили все желающие. В воскресенье прошёл традиционный агитационный автопробег – 25 автомобилей с тематическими плакатами и флагами проехали по улицам города-героя Мурманска, приглашая жителей принять участие в акции.

Акция «Диктант Победы» пройдёт 24 апреля. В этом году он посвящён маршалу Георгию Жукову в честь 130-летия со дня его рождения. По этому случаю акция получила обновленную эмблему со статуей военачальника, а в тестовые задания включены вопросы о его биографии и других маршалах Победы. Отдельный блок вопросов, как и в прошлые годы, посвятят специальной военной операции. Тесты переведены на 10 языков, включая английский, китайский, арабский и впервые – корейский.

