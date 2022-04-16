В областной научной библиотеке пройдёт литературная встреча, посвящённая писательнице Надежде Большаковой

19 апреля в 17.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится вечер «Все остается людям», приуроченный к 65-летию писательницы Надежды Большаковой.

В этом году известному литератору, создателю и хранителю музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой исполнилось бы 65 лет. Делом своей жизни Надежда Большакова избрала сохранение саамского культурного наследия. В число её научных интересов входили история, культура и этнография саамов Кольского полуострова, литературное краеведение, православие на Севере России.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Надежда Павловна – автор более 40 исследовательских и художественных книг, а также тематических фильмов. Она была членом Союза писателей России, лауреатом литературной премии им. Константина Баёва и Александра Подстаницкого, премии губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства, участником и организатором многочисленных просветительских мероприятий. Сказки, рассказы и очерки Надежды Большаковой переведены на саамский, эрзянский, мокшанский, белорусский и другие языки.

На встрече гости библиотеки вспомнят творчество знаменитой писательницы, побеседуют о значимости литературного пути и огромном вкладе в сохранение саамской культуры Надежды Большаковой.

Фото: https://sevcbs.ru/main/vstrecha-s-pisatelnitsey-nadezhdoy-bolshakovoy/