В областной научной библиотеке состоялось заседание «Литературного кафе в Мурманске»

Мероприятие было посвящено истории областного центра 1980-х годов. В заседании приняли участие депутат регионального парламента, мурманские писатели и журналисты, почетные граждане города-героя.

Участники посмотрели архивные документальные фильмы и фотографии, обсудили литературную жизнь Кольского края того времени.

Как было отмечено во время встречи, «Литературное кафе» Мурманской писательской организации, одной из самых мощных в Союзе писателей России, было создано в далеком 1986 году. Кафе сразу стало популярным среди читателей и жителей региона. В нём постоянный состав участников, которые до сих пор встречаются, чтобы в тёплой и дружественной атмосфере говорить на актуальные темы. Это неравнодушные люди, которые вносят свой вклад в сохранение и увековечивание памяти о славных страницах Кольского края.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, творческий подход и личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения Благодарственными письмами Мурманской областной Думы были награждены директор мурманского издательства «РУСМА» Александр Глухов, обозреватель редакции газеты «Вечерний Мурманск» Андрей Кирошко, режиссёр и журналист Андрей Сычев.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22710/