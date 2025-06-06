В областной специальной библиотеке открылась инклюзивная фотовыставка «Монеты Пушкинской поры»

В преддверии Пушкинского дня Мурманская областная специальная библиотека представила необычную экспозицию, посвящённую денежному обращению XIX века. Выставка организована при поддержке регионального отделения Банка России, с которым библиотека сотрудничает уже более пяти лет.

Как сообщает vk.com/murmanculture, посетители могут увидеть увеличенные изображения монет и ассигнаций пушкинской эпохи, а также современные памятные монеты, выпущенные к юбилеям великого поэта. Благодаря специальным тифлокомментариям северяне с нарушениями зрения могут полноценно познакомиться с экспонатами. Среди них — редкие монеты с изображениями арапчонка, чернильницы и других символов, связанных с жизнью Пушкина.

Выставку можно посетить до 10 июня. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283397%2Fwall-139605315_30199