В областные медучреждения поступят три новых рентгеновских аппарата

Продолжается модернизация технологической базы медучреждений Заполярья. Три новых рентгеновских аппарата поступят в Мурманский областной клинический многопрофильный центр и Мурманскую областную клиническую больницу им. П.А. Баяндина. На эти цели из резервного фонда правительства Мурманской области будет направлено более 40,8 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, два рентген-аппарата (С-дуги) поступят в детское и взрослое травматологические отделения Мурманского областного клинического многопрофильного центра, еще одна С-дуга – в МОКБ им. П.А. Баяндина для проведения под рентген-контролем хирургических вмешательств в отделениях онкоурологии, урологии и хирургии.