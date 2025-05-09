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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.25 17:00

В областных учреждениях культуры открылось сразу несколько тематических экспозиций, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Так, в главном здании областного художественного музея начала работу выставка «Война. Победа. Мир». Экспозиция включает живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство из фондов музея. Работы отражают ключевые события военных лет: начало войны, героическую оборону Заполярья, блокаду Ленинграда, фронтовые будни и радость Великой Победы.

В церемонии открытия приняли участие директор музея, заслуженный работник культуры РФ Ольга Евтюкова, заслуженный художник России Анатолий Сергиенко, член Мурманской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Людмила Вторая. Они подчеркнули важность сохранения памяти о подвиге героев, которые отстояли не только свободу, но и уникальную культуру своей страны.

Выставка открыта до 8 июня в главном здании музея. (12+)

Ещё одна уникальная экспозиция открылась в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Выставка «Помним...» также посвящена 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Здесь представлены живописные и графические работы студентов Мурманского колледжа искусств.

В экспозицию вошли работы, выполненные в разных техниках: масляная живопись, акварель, тушь и маркеры. Студенты 1–4 курсов создали портреты, тематические композиции и пейзажи, в которых через призму личного восприятия раскрывают тему Великой Отечественной войны и Победы. Каждая работа – не только свидетельство таланта молодых художников Заполярья, но и их искренний творческий отклик на события военных лет.

Выставка работает до 1 июня. Вход свободный. (12+)

Для северян с нарушениями зрения в Мурманской областной специальной библиотеке открылась инклюзивная фотовыставка «Символ Победы и мужества». Экспозиция рассказывает об открытии мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Автор – мурманский фотограф и член Союза журналистов России Юрий Шумилкин. Он в октябре 1974 года запечатлел на фотоплёнку открытие легендарного памятника, который сегодня жители Мурманска и гости города называют «Алёша». На снимках – зажжение Вечного огня, шествие колонны, воодушевленные лица участников – всё то, что сделало тот день одним из самых значимых в истории города-героя.

В открытии выставки приняли участие сам Юрий Геннадьевич и посетители библиотеки с нарушениями зрения. Помочь аудитории прочувствовать атмосферу того памятного дня помогли тифлокомментарии к фотоработам и живой диалог с автором. Фотограф поделился профессиональными секретами, личными впечатлениями и подробностями своей творческой биографии.

Выставка «Символ Победы и мужества» открыта для посещения до 28 июня. Вход свободный. (12+)

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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