УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ В РЯЗАНИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯСПОРТИВНЫЕ КУБКИ — СИМВОЛ ПОБЕДЫ И ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.11.25 13:30

В обновленном музыкально-спортивном зале МБДОУ №7 в Мурманске прошло первое праздничное мероприятие

В 2025 году муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №7 стало получателем гранта в рамках проекта «Арктическая школа». На выделенные средства был выполнен ремонт музыкально-спортивного зала, что позволило создать современное и комфортное пространство для физического, творческого и эмоционального развития воспитанников.

6 ноября обновленном зале состоялось первое праздничное мероприятие — музыкально-спортивный флешмоб для детей старшего дошкольного возраста. Основной целью праздника стало сплочение детского коллектива посредством совместных игр, танцев и творческой активности.

Как сообщает администрация города Мурманска, флешмоб «Праздник в городе нашем» объединил детей в ярком танцевальном номере с разноцветными помпонами. Ребята участвовали в речевой игре «Сердечко в ладошке», где называли качества настоящего друга, а также в подвижных играх «Парашют» и «Передай обруч, не расцепляя рук», направленных на развитие координации, гибкости и взаимодействия в группе.

Особый интерес у воспитанников вызвало знакомство с бодиперкуссией — техникой использования собственного тела как музыкального инструмента в сочетании с танцевальными движениями. Завершился праздник общим флешмобом с лентами-султанчиками, создавшим атмосферу ярких эмоций и единства.

Реализация проекта «Арктическая школа» в МБДОУ №7 — важный шаг в развитии городской системы образования и создании современной среды для дошкольников. Обновленное пространство стало местом, где дети с радостью двигаются, общаются и растут вместе.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31219&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Улучшенные условия по льготным ипотечным программам призваны повысить спрос среди жителей Мурманской области-PRO Валюту (16+)Доллар растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков провёл традиционный «коммунальный час»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»