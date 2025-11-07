В обновленном музыкально-спортивном зале МБДОУ №7 в Мурманске прошло первое праздничное мероприятие

В 2025 году муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №7 стало получателем гранта в рамках проекта «Арктическая школа». На выделенные средства был выполнен ремонт музыкально-спортивного зала, что позволило создать современное и комфортное пространство для физического, творческого и эмоционального развития воспитанников.

6 ноября обновленном зале состоялось первое праздничное мероприятие — музыкально-спортивный флешмоб для детей старшего дошкольного возраста. Основной целью праздника стало сплочение детского коллектива посредством совместных игр, танцев и творческой активности.

Как сообщает администрация города Мурманска, флешмоб «Праздник в городе нашем» объединил детей в ярком танцевальном номере с разноцветными помпонами. Ребята участвовали в речевой игре «Сердечко в ладошке», где называли качества настоящего друга, а также в подвижных играх «Парашют» и «Передай обруч, не расцепляя рук», направленных на развитие координации, гибкости и взаимодействия в группе.

Особый интерес у воспитанников вызвало знакомство с бодиперкуссией — техникой использования собственного тела как музыкального инструмента в сочетании с танцевальными движениями. Завершился праздник общим флешмобом с лентами-султанчиками, создавшим атмосферу ярких эмоций и единства.

Реализация проекта «Арктическая школа» в МБДОУ №7 — важный шаг в развитии городской системы образования и создании современной среды для дошкольников. Обновленное пространство стало местом, где дети с радостью двигаются, общаются и растут вместе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31219&page=1