В обновленном парке «Патриот» состоялось первое спортивное мероприятие

В конце 2022 года на территории парка «Патриот» была установлена новая спортивная инфраструктура, которая даёт возможность проводить физкультурные и спортивные мероприятия. Это: две полосы препятствий - «Вихрь» и «Тайфун»; верёвочный парк – 12 маршрутов разных уровней сложности с преградами и сетками, подвесными мостами и тарзанками; а также первый в Мурманской области открытый скалодром высотой 12 метров.

28 января состоялось торжественная церемония открытия парка после обновления, главной частью которой стали спортивные соревнования с прохождением полосы препятствий.

В мероприятии приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, председатель профильного комитета областной Думы Лариса Круглова, заместитель губернатора региона Елена Дягилева, член Совета Федерации РФ Татьяна Сахарова, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, представители Северного флота.

Сергей Дубовой отметил значимость подобных объектов для воспитания патриотизма у молодёжи.

«Самая главная битва сейчас – это битва за наше молодое поколение, за его отношение к жизни», - сказал парламентарий.

По мнению спикера областного парламента, такие объекты, где патриотическое воспитание проводится не навязчиво, а через спортивные состязания, через другие виды досуга и отдыха, крайне востребованы.

«Парки «Патриот» по инициативе Минобороны открываются по всей стране, - сказал Сергей Дубовой. - Везде они становятся центрами притяжения для людей разных взглядов и поколений, которые объединены общим чувством любви к Родине. И наш северный парк «Патриот» не стал исключением. Уверен, что появление в парке новой современной и обширной спортивной инфраструктуры только добавит ему популярности у северян и гостей области».

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/056/za7zhlqsyetbpcmi0bfqwqk9kh1vbucc.JPG