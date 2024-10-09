В обновлённой Детской школе искусств Мурманска начали работу открытые творческие лаборатории для семей участников СВО и пожилых северян

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Детской художественной школе Мурманска в октябре начали работу открытые творческие лаборатории.

Программа «Искусство для всех» рассчитана на семьи участников СВО. Взрослые и дети будут знакомиться с различными техниками и приёмами живописи, изготовления малых скульптурных форм и работы с подручным материалом, а также общаться в психологически комфортной атмосфере.

Социальный проект «Творчество вне возраста» предназначен для северян старшего поколения. Участников проекта научат создавать малые скульптурные форм из глины и солёного теста, а также познакомят с различными техниками и приёмами живописи.

Образовательная сессия каждого из проектов будет длиться три месяца, а всего в течение учебного года будет набрано три группы по обоим направлениям.

Кроме того, в течение года по выходным в свободном режиме преподаватели школы будут проводить открытые мастер-классы по живописи и декоративно-прикладному искусству.

«Первые занятия по новым программам уже прошли 3, 5 и 7 октября. В ближайших планах – организация совместных передвижных выставок, пленэров и других социально-культурных проектов в сотрудничестве с Центром поддержки семей мобилизованных и участников СВО, филиалом фонда «Защитник Отечества», а также выставочным залом Мурманска, областным художественным музеем и Мурманским колледжем искусств», – рассказала и.о. министра культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Узнать подробности о запланированных мероприятиях и записаться на открытые мастер-классы можно в группе Детской художественной школы Мурманска.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, с сентября этого года учреждение обрело новый просторный и комфортный дом – школа переехала в здание на улице Полярной Дивизии, капитально отремонтированное в рамках нацпроекта «Культура» и стратегического плана «На Севере – жить» с привлечением средств регионального и муниципального бюджетов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/