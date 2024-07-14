В обновленный план «На Севере – жить» войдут идеи участников стратегической сессии по благоустройству

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске обсудили создание комфортной городской среды в рамках отраслевой стратсессии, посвящённой обновлению стратегического плана «На Севере — жить». Её участниками стали 50 специалистов.

«Сегодня у нас с вами важная задача – разработать идеи по благоустройству и комфортной городской среде, которые могут стать ориентиром в развитии региона на ближайшие годы. Мы видим запрос людей на пространства для жизни: места для прогулок, активного отдыха и не только», – обратилась к собравшимся заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Сотрудники профильных ведомств, представители муниципалитетов и предприятий региона разбились на команды, чтобы обсудить уже реализованные проекты и обозначить новые направления для работы.

Среди инициатив участники сессии озвучили необходимость сохранения исторического облика и архитектурного стиля городов, разработку дизайн-кода. Кроме этого, обсуждалось создание благоустроенных спусков к воде, объектов, которые бы становились точками притяжения для туристов, потребность в местах для круглогодичного отдыха, формирование культуры содержания и выгула домашних животных, а также создание для них инфраструктуры.

Многие высказали идею о том, что за нарушение правил поведения на объектах благоустройства должны быть ужесточены меры наказания, например, увеличена сумма штрафа за оставленный мусор. Проведение субботник, напротив, должно поощряться, чтобы способствовать привлечению к таким мероприятиям новых участников.

Коснулись и темы нехватки кадров, которую можно решить проработкой совместных программ с вузами, а также взаимодействия с бизнесом. По мнению участников сессии, предпринимателей необходимо мотивировать к созданию новых объектов и озеленению пространств, а крупные компании могли бы взять шефство над целыми территориями.

«Уверена, для каждого участника сессии – это полезный опыт, который он сможет применить в своей дальнейшей работе», – подчеркнула вице-губернатор Мария Гаврилова.

Идеи и предложения, озвученные сегодня, будут проанализированы с учётом целей национального проекта «Жильё и городская среда» и региональных программ. После их включат в обновленную стратегию Мурманской области «На Севере — жить».

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, отраслевые стратегические сессии продлятся до 16 июля, а итог работы по обновлению плана будет представлен уже в августе.

Напомним, этап сбора предложений от населения завершился 3 июля. Северяне высказали более 72 тысяч идей.

Фото: https://gov-murman.ru