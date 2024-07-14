Как Мир отмечал Международный день йоги: одни любители упражнений проводили занятия с поросятами, а другие собрались на пляже КопакабанаМарина Табейкина: саморазвитие, или Как преодолевать жизненные трудности и делать её гармоничной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.07.24 14:00

В обновленный план «На Севере – жить» войдут идеи участников стратегической сессии по благоустройству

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске обсудили создание комфортной городской среды в рамках отраслевой стратсессии, посвящённой обновлению стратегического плана «На Севере — жить». Её участниками стали 50 специалистов.

«Сегодня у нас с вами важная задача – разработать идеи по благоустройству и комфортной городской среде, которые могут стать ориентиром в развитии региона на ближайшие годы. Мы видим запрос людей на пространства для жизни: места для прогулок, активного отдыха и не только», – обратилась к собравшимся заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Сотрудники профильных ведомств, представители муниципалитетов и предприятий региона разбились на команды, чтобы обсудить уже реализованные проекты и обозначить новые направления для работы.

Среди инициатив участники сессии озвучили необходимость сохранения исторического облика и архитектурного стиля городов, разработку дизайн-кода. Кроме этого, обсуждалось создание благоустроенных спусков к воде, объектов, которые бы становились точками притяжения для туристов, потребность в местах для круглогодичного отдыха, формирование культуры содержания и выгула домашних животных, а также создание для них инфраструктуры.

Многие высказали идею о том, что за нарушение правил поведения на объектах благоустройства должны быть ужесточены меры наказания, например, увеличена сумма штрафа за оставленный мусор. Проведение субботник, напротив, должно поощряться, чтобы способствовать привлечению к таким мероприятиям новых участников.

Коснулись и темы нехватки кадров, которую можно решить проработкой совместных программ с вузами, а также взаимодействия с бизнесом. По мнению участников сессии, предпринимателей необходимо мотивировать к созданию новых объектов и озеленению пространств, а крупные компании могли бы взять шефство над целыми территориями.

«Уверена, для каждого участника сессии – это полезный опыт, который он сможет применить в своей дальнейшей работе», – подчеркнула вице-губернатор Мария Гаврилова.

Идеи и предложения, озвученные сегодня, будут проанализированы с учётом целей национального проекта «Жильё и городская среда» и региональных программ. После их включат в обновленную стратегию Мурманской области «На Севере — жить».

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, отраслевые стратегические сессии продлятся до 16 июля, а итог работы по обновлению плана будет представлен уже в августе.

Напомним, этап сбора предложений от населения завершился 3 июля. Северяне высказали более 72 тысяч идей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Правда или действие». Художественный сериал (16+)
-PRO Деньги (16+)«ТСервис» по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил предложения работодателей и динамику заработных плат в e-commerce-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 8 копеек, доллар потерял почти 25 копеек-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 и 15 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Для крупных дальневосточных и арктических инвесторов упростят получение субсидий под проекты стоимостью от 500 млрд рублей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика