В оборонно-спортивной игре «Тактика» приняли участие семь команд
На территории Центра гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Объединения молодёжных центров (ул. Бондарная, 10а) состоялась оборонно-спортивная игра «Тактика». В мероприятии приняли участие семь команд — студенты Мурманского индустриального колледжа, Мурманского филиала ПОУ «Уральский региональный колледж», ученики школы №28, гимназии №7.
Этапы игры: физическая подготовка, огневая подготовка, подготовка по радиационной химической и биологической защите, соревнования по военно-прикладным видам спорта, интеллектуальный конкурс – викторина.
Судьями выступили сотрудники МАУ МП «Объединение молодежных центров» и военнослужащие войсковой части 77453.
Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам соревнования победителями стали: 1 место — военно-патриотический клуб «Рать» 1 (Мурманский филиал ПОУ «УРК»); 2 место — десантный военно-патриотический клуб «Витязъ» (Гимназия №7); 3 место — военно-патриотический клуб «Рать» 2 (Мурманский филиал ПОУ «УРК»).
Ребятам вручили кубки, дипломы, памятные подарки.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25751&page=1