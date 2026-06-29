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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.26 08:45

«В образах Петербурга»: дыхание времени и «петербургская» нота, которая звучит в искусстве города на Неве на протяжении десятилетий

3 июля в 17.00 в Отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» откроется выставка «В образах Петербурга». Живопись, скульптура из собрания Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.

Выставка «В образах Петербурга» включает в себя произведения разных видов и жанров искусства второй половины ХХ – начала XXI века и раскрывает лишь небольшой срез культурного наследия хранящегося в музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI. Выставка представляет феномен петербургского искусства. Традиции исключительно ленинградской-петербургской культуры прослеживаются в творчестве Георгия Татарникова, Иосифа Зисмана, Валерия Табулинского, Игоря Петрова, Валентины Рахиной, Завена Аршакуни, Виталия Тюленева.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, обзору зрителя предлагаются «портреты» Санкт-Петербурга, живописная визуализация его природных и психологический состояний, богатой гаммы чувств и настроений авторов. Мастера пишут различные виды центра города – узнаваемые площади, набережные каналов, улицы, мосты, - превращая пейзажи в великолепные свидетельства эпохи. Виды Ленинграда меняют свой облик и очертания от десятилетия к десятилетию, а городская материя наделяется новым содержанием и новой эстетикой смыслов.

Скульптурный раздел выставки представлен интересными мастерами, работавшими в 1970-1980-е годы. Подлинная целостность, присущая образцам классического наследия Вадим Трояновский, Ирина Ярошевич), прекрасно уживается в экспозиции с произведениями, наполненными энергией аллегорий и гротесковой правдивости (Марина Спивак, Александр Позин, Михаил Ершов).

Соединяя в экспозиционном пространстве живопись и скульптуру столь разных авторов, выставка «В образах Петербурга» даёт возможность зрителю ощутить живое дыхание времени и понять ту особую «петербургскую» ноту, которая звучит в искусстве города на протяжении десятилетий. Диалог поколений, отраженный в творческих исканиях этих художников, позволяет увидеть историю отечественного искусства как непрерывный процесс передачи мастерства, творческих идей и духовных новаций.

Выставка будет работать до 20 сентября 2026 года.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457276200%2Fwall-11742142_28012

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