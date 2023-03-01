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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.23 13:00

В Образовательно-производственном центре «Ковдорский» с 1 апреля стартует приёмная кампания по программам подготовки специалистов среднего звена по 7 специальностям

На площадке Центра опережающей профессиональной подготовки состоялась пресс-конференция по реализации в Мурманской области федерального проекта «Профессионалитет». В мероприятии приняли участие министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова и руководители колледжей региона.

Напомним, в 2022 году при поддержке губернатора Андрея Чибиса и АО «Ковдорский ГОК» Ковдорский политехнический колледж (КПК) победил в конкурсном отборе на вхождение в проект «Профессионалитет». Теперь на базе КПК будет создан образовательно-производственный центр «Ковдорский».

На пресс-конференции школьникам рассказали о преимуществе обучения по программам «Профессионалитета», возможности получить рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, прохождении практики на производстве и гарантированной возможности после окончания учёбы трудоустроиться в Ковдорский ГОК.

В Ковдорский кластер горнодобывающей промышленности, помимо КПК, вошли апатитский и мончегорский политехнические колледжи, а также оленегорский горнопромышленный колледж.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, с 1 апреля в них стартует приёмная кампания по программам подготовки специалистов среднего звена по 7 специальностям: техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования; монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования; обогащение полезных ископаемых; техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; сварочное производство; техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; открытые горные работы.

«Все эти специальности востребованы в нашем регионе. Каждый участник проекта «Профессионалитет» сможет стать настоящим профессионалом, реализовать себя, построить успешную карьеру. Федеральный проект – это возможность выстроить траекторию своего развития в выбранной сфере, начиная со школы», – подчеркнула Диана Кузнецова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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