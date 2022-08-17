В образовательных организация Кировска завершилась программа замены старых деревянных окон на пластиковые

В этом году заменено порядка 250 окон. Это стало возможным благодаря инициативе губернатора Мурманской области в рамках реализации плана «На Севере жить». Теперь в кировских школах нет ни одного старого окна.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, в сочетании с энергоэффективными тепловыми пунктами, которыми оборудованы все школа города, установка новых окон позволит ещё более эффективно сберегать энергию.

— Помимо замены окон во всех образовательных организациях продолжается установка систем видеонаблюдения. Например, в Хибинской гимназии установлено более ста камер, что позволяет не только следить за наружным периметром, но и за всей обстановкой в стенах школы. Таким образом мы достигаем большей безопасности для наших обучающихся, — отметил заместитель главы администрации Кировска Роман Егоров.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265187%2Fwall-148376343_54962