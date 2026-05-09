В образовательных организациях Мурманской области открылись музейные экспозиции о героях специальной военной операции

К 81-годовщине Победы в Великой Отечественной войне в День единых действий в образовательных организациях Мурманской области открылись музейные экспозиции, посвящённые участникам специальной военной операции.

Около 20 новых пространств появились в школах, колледжах и детских садах Мурманска, Мончегорска, Североморска, Печенгского округа, Полярных Зорь. На экспозициях представлены фотографии участников специальной военной операции, личные вещи бойцов, элементы экипировки, награды, шевроны, письма, флаги, предметы военного быта и материалы, переданные семьями военнослужащих, волонтёрами и общественными организациями. Многие выставки дополнены интерактивными зонами, диорамами, тематическими книгами памяти и творческими работами детей.

В школе №7 Североморска открылась экспозиция, посвящённая Герою России Евгению Журавлёву – выпускнику школы. В музейной комнате разместили школьные и армейские фотографии, личные вещи и награды военнослужащего.

В Мончегорске в школе №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского представили обновлённое музейное пространство с предметами и личными вещами участников специальной военной операции, коллекцией шевронов и интерактивными элементами выставки. Центральной частью стала экспозиция «История одного шеврона», рассказывающая о мужестве и подвиге защитников страны.

В Мончегорском политехническом колледже на выставке представили обмундирование действующего участника специальной военной операции, а в гимназии №1 города Полярные Зори открылась экспозиция «Гражданский долг и защита Отечества», посвящённая истории России и современным героям.

Как отмечает региональное /Министерство образования и науки, особое внимание теме патриотического воспитания уделили и в детских садах региона. В учреждениях Мурманска, Никеля, Печенги и посёлка Спутник открылись уголки боевой славы и музейные пространства, где представлены фотографии героев, предметы военного быта, детские рисунки, книги памяти и материалы о помощи бойцам. В создании экспозиций приняли участие педагоги, воспитанники, родители и семьи участников специальной военной операции. На открытии выставок присутствовали военнослужащие, ветераны и родственники бойцов, которые делились своими историями с детьми и педагогами.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567340/#&gid=1&pid=12

