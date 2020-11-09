В образовательных учреждениях города Мурманска продолжается программа комплексной реконструкция систем тепло- и водоснабжения, водоотведения

Работы по замене систем отопления выполнены в одиннадцати детских садах, а также в школе № 58 и в филиале школы № 27. Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев совместно с главой администрации города Мурманска Евгением Никорой в рамках рабочего визита посетил детский сад №97.

В здании учреждения в рамках муниципальной программы проведены работы по замене системы отопления и водоснабжения, а также сантехнического оборудования. Ранее здесь была проведена комплексная замена оконных блоков в рамках муниципальной программы «Теплое окно».

- Одна из основных задач муниципалитета - обеспечивать комфортное пребывание юных мурманчан в детских садах, ведь дети - это самое главное в нашей жизни, - отметил Андрей Сысоев. - Эту работу в городе мы будем обязательно продолжать. В здании после модернизации стало теплее, дети меньше болеют. Мы видим положительную реакцию родителей и работников учреждений.

- Комплексная реконструкция систем теплоснабжения в городе уже дает свои результаты. Мы по всем учреждениям оцениваем экономию почти в 80 миллионов рублей, - рассказал Евгений Никора. - Программу по замене тепловых пунктов, систем погодного регулирования мы сочетаем с программой «Теплое окно». Дети тоже замечают изменения, теперь им стало намного уютнее и это не может не радовать.