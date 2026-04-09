В образовательных учреждениях Кольского Заполярья стартовала Неделя космоса

В преддверии Дня космонавтики в образовательных учреждениях Мурманской области стартовала Неделя космоса в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина. В 2026 году исполняется 65 лет со дня первого полета человека в космос, который совершил Юрий Гагарин.

Тематические мероприятия проходят с 6 по 12 апреля от детских садов до коллежей. Их главная задача – познакомить ребят с историей отечественной космонавтики, показать достижения страны и заинтересовать наукой и технологиями.

Традиционно неделя началась с внеурочных занятий «Разговоры о важном». В ходе встреч школьники и студенты обсудили значение первого полета человека в космос для всего мира, вклад отечественных ученых и инженеров в развитие космической отрасли, а также современные достижения России в освоении космического пространства. Особое внимание – роли науки и технологий в будущем страны и возможностям, которые открываются перед подрастающим поколением.

Также в течение недели в образовательных организациях пройдут Гагаринский урок, классные часы, викторины, конкурсы, интерактивные занятия и спортивные игры, кинолектории. В Североморске в гимназии №1 в дошкольном отделении откроют «Парту Героя», посвященную Герою Советского Союза Юрию Гагарину.

Во всех муниципалитетах в школах также будут организованы фотовыставки «От Гагарина до тебя», подготовленные на основе архивных и современных материалов, отражающих ключевые этапы развития космонавтики. В колледжах региона пройдут встречи студентов с представителями научного сообщества, просмотры документальных фильмов, посвящённых освоению космоса.

