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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.22 11:00

В образовательных учреждениях Мурманска продолжается ремонтная кампания

22 июля депутаты Совета депутатов города Мурманска в рамках традиционного объезда оценили, как ведётся подготовка в школе №31 имени Л.В. Журина.

Здесь ведутся работы по благоустройству футбольного поля, частичный ремонт кровли, и уже выполнена замена систем водоснабжения.

– Уверена, что для учеников появление современного стадиона на территории школы станет отличным подарком к первому сентября, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина. – Отмечу, что необходимые ремонты в той или иной степени сейчас проводятся во всех образовательных учреждениях областного центра.

Кроме того, СОШ №31 в этом году стала победителем конкурса на предоставление грантов, в рамках проекта «Arctic schools» здесь ремонтируют класс математики.

Как заверил подрядчик, график работ соблюдается, но, как считают депутаты, рабочим следует ускориться, ведь уже скоро начнёт работу специальная комиссия по проверке готовности образовательных учреждений к новому учебному году.

Напомним, 31 мая на территории школы №31 состоялось торжественное открытие бюста, установленного в память о Льве Васильевиче Журине. По инициативе коллектива и учащихся в апреле прошлого года образовательному учреждению было присвоено имя почётного гражданина Мурманской области и города-героя Мурманска.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23058&page=1

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