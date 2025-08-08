В образовательных учреждениях Мурманска реализуется программа «На Севере — твой проект»

В этом году в шести учреждениях образования столицы Кольского полуострова в рамках губернаторской инициативной программы «На Севере — твой проект» идёт обновление инфраструктуры.

В детских садах №№34, 15 и 104 благоустраиваются прогулочные площадки, школы №№4, 20 и 50 получат новые спортивные кластеры. Все проекты подготовлены с деятельным участием родителей и педагогов, учитывают реальные потребности ребят.

Например, на улице Челюскинцев, 28а в бывшем детском саду №2 (в текущем году учреждение в рамках реорганизации присоединено к детскому саду №34) подходит к концу реконструкция прогулочной площадки. Её составят пять игровых участков для детей разных возрастов, а также для ребят с особенностями развития, посещающих коррекционные группы. Помимо песочниц, качелей, скамеек и малых архитектурных форм на площадке установлены четыре навеса, под которыми воспитанники могут укрыться как от осадков, так и от жаркого солнца.

Как подчеркнула заведующий детским садом №34 Ольга Гунтик, попасть в программу и получить областной грант на благоустройство учреждению помогла инициативная группа родителей.

7 августа ход работ на площадке проконтролировал временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

— Подрядчик идёт в графике, до готового результата осталось совсем немного. Уверен, дошкольники и их родные будут довольны! — отметил он по итогам осмотра.

