В образовательных учреждениях Мурманской области продолжают выдавать Единую карту жителя

В субботу, 21 января, её обладателями стали ученики гимназии №1 города Мурманска.

Единая карта жителя Мурманской области – это пластиковая карта, на которую нанесены магнитная полоса и QR-код, сгенерированный на основе уникального идентификатора. Она работает на «Микроне» – чипе отечественного производителя и бывает двух видов: банковского и небанковского формата.

Школьникам выдают небанковскую карту, на которую в режиме предварительной настройки записано транспортное приложение системы учета оплаты проезда в общественном транспорте с тарифом «Льготный электронный кошелек».

В первую очередь карта жителя поможет семьям сэкономить на проезде детей в общественном транспорте. Уже сейчас при оплате разовой поездки ученикам и студентам предоставляется скидка в размере 50% на внутригородских маршрутах и 60% – на маршрутах пригородного сообщения.

«Некоторые родители наших гимназистов оформляют карты для нескольких детей. Надеемся, что карта жителя поможет им существенно сэкономить на проезде в общественном транспорте. Если говорить о планах, мы надеемся осуществлять проход через турникеты, используя функционал ЕКЖ. Плюс было бы хорошо, если бы дети могли расплачиваться с её помощью в школьной столовой», – сказала директор мурманской гимназии №1 Марина Чистякова.

В Министерстве цифрового развития Мурманской области подтвердили готовность создать сервис, позволяющий контролировать оплату питания в образовательных учреждениях.

«Сейчас наша задача – обеспечить картами всех желающих и реализовать запланированные проекты. Так, на базе ЕКЖ реализована возможность сопряжения с порталом «Добро.ру»: пользователи карты при заполнении анкеты на портале могут указывать свой ID и получать информацию о волонтёрских активностях. В Мурманской области очень развиты добровольческое и молодежное движения, поэтому в дальнейшем мы планируем развитие сервиса, интегрированного с проектом «Молодая Арктика», – сообщил начальник отдела проектов отраслевой цифровизации минцифры Мурманской области Вадим Артищев.

Опыт использования карты жителя в системах контроля и учета доступа (СКУД) в Мурманской области реализован на базе нескольких образовательных учреждений.

«Их список будет пополняться, в ЕКЖ встроен функционал, позволяющий использовать ее для прохода в учебное заведение. Таким образом ребенку не нужно носить с собой несколько карт, достаточно Единой карты жителя», – пояснил представитель Минцифры.

Чтобы оформить Единую карту жителя Мурманской области, родителям необходимо два документа – паспорт и СНИЛС ребёнка. На их основе заполняются согласие на обработку персональных данных и заявление на получение ЕКЖ.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в настоящее время небанковская карта выдается организовано и по согласованию с учебным заведением, но совсем скоро выдача небанковских карт начнется в отделениях «Почты России» и «Совкомбанке».

«Кроме того, сейчас жители Мурманской области могут бесплатно получить банковскую карту. Сделать это можно в наших банках-эмитентах – «Совкомбанке» и «ВТБ». В 2023 году к нам также присоединятся три новых партнёра – «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк», – подчеркнул Вадим Артищев.

С 1 февраля банковская ЕКЖ позволит платить за проезд в общественном транспорте региона 37 рублей вместо 40, а также получать скидки от партнеров проекта, число которых продолжает постоянно увеличиваться. Так, возможность получения скидки для всех держателей ЕКЖ предоставили областная научная библиотека и легкоатлетический манеж в Долине Уюта.

Остальных партнёров, присоединившихся к Единой карте жителя, можно найти на сайте проекта. Также там можно узнать о местах получения карты, акциях и программах лояльности.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13315-v-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah-murmanskoy-oblasti-prodolzhayut-vydavat-edinuyu-kartu-zhitelya/