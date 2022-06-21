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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.22 16:30

В образовательных учреждениях областного центра идёт ремонтная кампания

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин посетил детский сад №120. В учреждении уже выполнены работы по комплексной реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения, обустроен автоматизированный тепловой пункт, заменена сантехника, а также отремонтированы кровля, помещения пищеблока, прачечной, туалетных комнат, буфетных, установлена новая вентиляция в пищеблоке.

– Традиционно летний сезон – время ремонтов в образовательных учреждениях. Работы ведутся комплексно и поэтапно, – отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – В этом году в детском саду №120 идут масштабные работы. Помимо ремонта помещений, они охватили всю инфраструктуру: это и модернизация инженерных систем, и ремонт кровли, и замена оборудования. На эти цели выделено более 70 миллионов рублей.

В настоящее время рабочие меняют систему электроснабжения и щитовые, устанавливают умывальники в буфетных и выполняют косметический ремонт в группах.

Всего в этом году запланирована комплексная реконструкция сетей в трёх образовательных учреждениях: детских садах №№120, 101 и 138.

 

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22808&page=1

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