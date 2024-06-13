В образовательных учреждениях региона прошла весенняя акция по сбору отработанных батареек разных брендов

Учащиеся и воспитанники 85 школ, детских садов, средних и высших учебных заведений собрали около тонны старых элементов питания.

Также с 22 мая по 5 июня в рамках Всероссийской экологической акции «Экосистема: марафон зелёных дел» каждый северянин мог сдать батарейки в специализированные контейнеры. За время акции жители сдали более 200 кг батареек.

Собранные за время акций батарейки будут направлены на утилизацию в Ярославль, на завод «Национальная экологическая компания».

Предприятие «НЭК» – одно из немногих в России, где осуществляется глубокая переработка батареек. Компания обладает уникальным рентгеновским оборудованием для высокоточной сортировки химических источников тока, а также технологиями, обеспечивающими их глубокую утилизацию, а полученное сырье в виде железа, графита, марганца, цинка и свинцовых сплавов используется для производства новой продукции.

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области благодарит всех участников за активный личный вклад в защиту и охрану окружающей среды и раздельный сбор отходов. Следующая акция по сбору батареек пройдёт в учебных заведениях осенью этого года.

Северянам напоминают, что прием батареек у граждан осуществляется по адресам, указанным на сайте министерства.

Фото: https://gov-murman.ru