В общеобразовательных учреждениях города-героя продолжаются мероприятия, приуроченные к 80-летию Великой Победы

2 декабря стартовал Городской марафон педагогических практик дошкольных образовательных учреждений «Наследники Победы». В рамках марафона предусмотрена работа площадок по трём основным направлениям: художественно-эстетическому, физкультурно-оздоровительному и познавательно-речевому.

В дошкольных образовательных учреждениях №№15, 91, 110, 4, 50 и 130 уже прошли мероприятия по художественно-эстетическому и физкультурно-оздоровительному направлениям. Эксперты провели 31 мастер-класс, в которых участвовали более 300 педагогов города.

9 декабря в ДОУ №№19, 97 и 139 прошли занятия познавательно-речевого направления. Были представлены литературная гостиная «Наследники Победы», конкурс проектов «И память книга оживит...», а также конкурс виртуальных экскурсий по военным музеям и местам боевой славы. Кроме того, для педагогов был проведён 21 мастер-класс в сфере духовно-нравственного воспитания.

Как сообщает администрация города Мурманска, итоги марафона будут подведены 18 декабря на базе ДОУ №140. Все участники «Наследников Победы» получат сертификаты и дипломы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31458&page=1