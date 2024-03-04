Состоялось заседание Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Мурманской области. В нём принял участие первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко. Участники мероприятия обсудили итоги взаимодействия между институтом уполномоченного по правам человека и областной Думой, правительством региона, федеральными органами власти, гражданским обществом в прошедшем году, а также рассмотрели основные задачи и предложения по направлениям деятельности на 2024 год.

- Прошедший, весьма непростой год, ещё раз показал, что институт уполномоченного остаётся действенной площадкой диалога с людьми, инструментом защиты их прав и интересов, - подчеркнул Владимир Мищенко.

Депутат особо выделил такое направление деятельности омбудсмена, как поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

- Эта работа ведётся постоянно, целенаправленно и в тесном взаимодействии, как с законодательным органом власти региона - Думой, так и с исполнительным – правительством области, - сказал первый вице-спикер.

Также он отметил эффективную организацию общественного контроля по обеспечению законных прав и интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Парламентарий подчеркнул важность ежегодных отчётов омбудсмена перед областной Думой, сказав, что фактически они являются отчётами перед жителями области, которых представляют депутаты.

- В обществе растёт доверие и понимание значимости деятельности института уполномоченного по правам человека в Мурманской области. Это и есть, на мой взгляд, главный результат его работы и основа для успешного развития гражданского общества в нашем регионе, - заключил первый вице-спикер регионального парламента.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/381/q3p98v749o671kht2f3c3vmne5x0c3id.JPG